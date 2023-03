da redação

A vítima era conhecida pelas forças de segurança do Tocantins por seu envolvimento com o tráfico de drogas e por pertencer a uma organização criminosa. Diego ainda respondia por tentativa de homicídio contra sua ex-companheira. A partir desse histórico, a Polícia Civil iniciou as investigações para desvendar a autoria do crime.

As evidências apontaram que Diego foi morto por membros da própria facção, que armaram uma emboscada. No dia do crime, um integrante do grupo combinou de se encontrar com o jovem, usando do artifício de entregar drogas que seriam comercializadas na região.

De acordo com o delegado que conduziu a operação, Eduardo Menezes, a morte de Diego foi decretada por descumprimento do regimento interno da facção. “As investigações apontam que a motivação para a morte de Diego foi o descumprimento de duas regras do regimento interno do grupo, a primeira seria a má gestão na venda de drogas e a violência doméstica, uma vez que Diego foi delatado à cúpula da facção pela ex-esposa, a qual ele havia tentado matar”.

A equipe da Divisão de Homicídios também apurou que os criminosos, depois de matar Diego, fizeram uma festa em comemoração ao atentado contra o companheiro de facção.

Ainda nesta manhã, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências de líderes da facção que possam ter sido responsáveis pela ordem de morte dirigida a Diego. Durante as buscas, foram encontradas 106 munições calibre .38; 37 de calibre 12, além de uma espingarda calibre 12.

Também houve busca na casa da ex-companheira de Diego que confirmou aos policiais que a cúpula da facção a havia procurado para saber se houve violência doméstica.

Após procedimentos policiais, os homens presos nesta manhã foram encaminhados à Unidade Prisional Regional de Palmas, onde permanecerão à disposição da justiça.