por Redação

Um casal foi preso na tarde desta quarta-feira, 2, em Araguaína, por dar abrigo ao segundo suspeito envolvido na morte do delegado amazonense Aldeney Goes Alves, ocorrido na última sexta-feira, 28, dentro de uma farmácia em Belém (PA), cidade onde passava férias com a família.

A prisão foi efetuada pelas equipes da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado – 3ª DEIC de Araguaína, da 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – 2ª DHPP de Araguaína e da 27ª Delegacia de Polícia de Araguaína, a partir de informações repassadas pelas Polícias Civil do Pará e do Amazonas. Os policiais chegaram até a residência do casal, no Setor Universitário, após receberem a informação de que o mesmo estaria abrigando o suspeito que tem um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça paraense.

“Assim que a guarnição se aproximou da residência, o fugitivo notou a presença da polícia e se evadiu pelos fundos. Ao adentrarmos a residência, nós constatamos que de fato o casal estava dando abrigo ao fugitivo. Constatamos que não havia nenhum tipo de vínculo familiar ou de amizade entre o suspeito e o casal, e que esse apoio estava sendo prestado por eles, tão somente devido ao vínculo criminoso, pelo fato deles pertencerem a mesma organização criminosa”, informou o delegado titular da 3ª DEIC de Araguaína, Romeu Fernandes.

O casal foi detido e conduzido até a delegacia, onde foram lavrados os autos de prisão. “Diante dos elementos que nós tínhamos, do pertencimento desse casal a essa facção somado ao fato deles terem prestado esse auxílio a um fugitivo da justiça, o casal foi autuado em flagrante pelos crimes de organização criminosa e favorecimento pessoal”, informou o delegado.

Após os procedimentos legais cabíveis, o homem foi conduzido para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA) e a mulher para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde está aguardando vaga no sistema prisional feminino.

As equipes das Polícias Civil do Tocantins, Pará e Amazonas seguem em diligências para capturar o segundo envolvido no crime de latrocínio que vitimou o delegado Aldeney Goes Alves.

Outro envolvido

Na última segunda-feira, outro envolvido Deyvide José Santos, conhecido como “Jereba”, foi capturado durante ação conjunta das polícias dos três estados. O suspeito foi preso em Araguaína, durante uma abordagem a um ônibus vindo de Marabá (PA). Ele foi apresentado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e após conduzido para Belém (PA).

O segundo suspeito conseguiu evadir do local e desde então, os policiais seguem em diligências para prendê-lo.