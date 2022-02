Share on Twitter

Policiais Civis da 88° Delegacia de Gurupi prenderam nesta manhã de quinta-feira (24) no setor Bela Vista um homem de 18 anos suspeito de roubo no município. A investigação aponta que o homem agia desde menor de idade, cometendo atos infracionais na região.

por Régis Caio

Segundo a polícia, o homem é investigado em um roubo ocorrido no dia 13 deste mês no setor Bela Vista, quando na companhia de outro indivíduo e armado de um revólver, abordaram um entregador de delivery e subtraíram o celular e carteira da vítima.

A equipe 88°DP continuará as investigações no sentido de individualizar o segundo elemento desta ação delitiva. Polícia Civil tem trabalhando incessantemente no intuito de dar uma resposta rápida a sociedade”, informou a PC.

Ainda conforme os investigadores, o preso, enquanto menor de idade estava envolvido em diversos atos infracionais causando medo aos moradores do bairro e agora com sua prisão, os moradores da região, ficam mais aliviados.