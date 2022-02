Um crime bárbaro, ocorrido na cidade de Guaraí, supostamente cometido por um casal e que vitimou uma jovem de apenas 24 anos, foi devidamente esclarecido pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na manhã desta quarta-feira, 23. Na oportunidade, uma força-tarefa composta por policiais civis de várias unidades policiais de Guaraí e também de Palmas, efetuou as prisões de uma mulher de 28 anos e do namorado de 20.

da redação

Ambos são os principais suspeitos de sequestrar e matar a jovem Thalia de Lima Costa, fato ocorrido no dia 11 de dezembro de 2021, nas proximidades de um motel, na cidade de Guaraí. Os dois foram presos, mediante cumprimento a mandados de prisão preventiva e indicaram aos policiais civis, coordenados pelo delegado-regional, Adriano Carrasco, onde se encontrava o corpo da vítima, localizado em um matagal, entre os municípios de Guaraí e Colmeia.

Segundo a autoridade policial, logo após tomar conhecimento do desaparecimento da jovem, a equipe de investigadores da 5ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Guaraí passou a investigar o caso. Com o aprofundamento das investigações, foi possível chegar a autoria, materialidade, motivação e circunstâncias do crime.

Com base nas investigações, que também contaram com apoio da 1ª Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), de Palmas, o delegado Adriano representou pelas prisões preventivas do casal, bem como as buscas nas fazendas, na zona rural de Goianorte. Após buscas nos locais, encontram e apreenderam aparelhos celulares, quatro armas de fogo, e o punhal utilizado no assassinato de Thalia.

O casal confessou o crime, alegando que o mesmo teve motivação passional. Assim, o corpo foi recolhido por uma equipe do IML, sendo que os dois suspeitos, bem como as armas e demais objetos apreendidos foram levados para a sede da 5ª DEIC, em Guaraí. Após a realização das providências legais cabíveis, o casal foi colocado à disposição do Sistema Prisional do Estado.

A operação contou com a participação de 25 policiais civis da 5ª DEIC, de Guaraí, 47ª e 48ª DPs, 5ª DEAMV, todas de Guaraí e teve o apoio operacional de agentes da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (Dracco). Os trabalhos investigativos também tiveram o relevante apoio da aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), e do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), Unidade Tática de Elite da PC-TO.

A investigação foi intitulada de operação “HERA” em referência ao caráter passional do crime. Segundo a mitologia grega, Hera é apontada como a esposa de Zeus, retratada ainda como ciumenta e agressiva contra qualquer relação extraconjugal. Ela odiava e perseguia as amantes de seu esposo.

Segundo o delegado Adriano Carrasco, a elucidação do crime traz alívio e paz tanto para a família da vítima, quanto para a sociedade em geral, que cobrava um desfecho para um crime bárbaro e violento e que abalou a cidade de Guaraí. “Desde os primeiros atos investigativos, a Polícia Civil, não mediu esforços para desvendar o que, de fato, havia ocorrido com a jovem Thalia. Nesse sentido, após identificar os autores e descobrir a motivação para o crime, conseguimos efetuar as prisões dos dois envolvidos. Desse modo, a PC-TO cumpre mais uma vez sua função institucional e coloca os suspeitos à disposição da Justiça para que respondam pelo crime praticado”, ressalta a autoridade policial.