A ação criminosa aconteceu na tarde da última sexta-feira, 13, na Avenida Pernambuco entre ruas 15 e 16, na região central de Gurupi.

Por Régis Caio

A vítima foi identificada como Arnaldo Santos de Carvalho e tinha 46 anos.

Segundo informações da PC, o homem foi morto com golpe de facão no pescoço e o corpo foi encontrado no início da tarde da última sexta-feira (13) pela irmã da vítima.

A Polícia Civil suspeita que a motivação do crime seja um latrocínio, roubo com consequência morte. O autor ainda não foi encontrado. A Policia Civil, Policia Militar e Perícia Técnica Científica estiveram no local.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.