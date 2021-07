Share on Twitter

Share on Facebook

A ação criminosa aconteceu no período noturno do dia 12 de julho em uma agência bancária do município gurupiense.

por Régis Caio

Segundo a polícia, criminosos entraram no banco no decorrer da noite, violaram o caixa eletrônico e subtraíram o dinheiro que estava no local. O caso já foi registrado na Polícia Civil de Gurupi.

“Já estamos investigando, através da Deic, este furto ocorrido no banco. Inquérito já instaurado”, informou o Delegado Regional, Joadelson Albuquerque. A perícia já foi feita no local do crime.