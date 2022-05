Investigações da Polícia Civil, resultaram no indiciamento por estelionato, de uma mulher de 35 anos, em Gurupi, nesta sexta-feira, 27. Ela é suspeita de se apropriar indevidamente do cartão de uma idosa, em cuja casa, atuou como faxineira, e realizar 25 compras de itens diversos, além de fazer cinco saques na conta corrente da vítima, causando um prejuízo estimado em mais de R $13 mil reais.

da redação

Conforme o delegado Alicindo Augusto Celestino, titular da 89ª Delegacia de Gurupi, as investigações em torno dos fatos foram iniciadas quando a idosa de 78 anos foi até a Central de Atendimento da Polícia Civil e registrou um Boletim de Ocorrência, informando que seu cartão bancário havia sido subtraído e que várias compras e saques tinham sido realizados em seu conhecimento ou anuência.

“De imediato, instauramos inquérito policial e com o aprofundamento das investigações conseguimos identificar a mulher, que se passou por faxineira a fim de se apoderar do cartão e da senha da vítima e em seguida, passar a aplicar os golpes”, disse o delegado. No decorrer das investigações, os policiais civis obtiveram imagens de câmeras de monitoramento de várias lojas de Gurupi, as quais mostram a suspeita comprando produtos, pagando contas e efetuando saques em instituições financeiras.

Dessa maneira, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. No local, os agentes da PC-TO encontraram e apreenderam uma infinidade de produtos, tais como roupas, aparelho celular, produtos de higiene e beleza, além de um aparelho televisor de 43”, adquirido com o cartão furtado.

Questionada, a mulher confessou os fatos, afirmando que tinha usado os R$ 6 mil reais sacados indevidamente das contas da idosa para pagar dívidas com agiotas. Diante dos fatos, a mulher foi indiciada pelo crime de estelionato. O inquérito será concluído e remetido ao Ministério Público, que adotará as medidas legais pertinentes.

De acordo com o delegado Alicindo, a autora já possui pelo menos três passagens pela polícia pela prática do mesmo tipo de crime, sempre agindo da mesma forma, se passando por faxineira. “Nesse caso específico, era o primeiro dia de trabalho da mulher na casa da vítima, sendo que na primeira oportunidade que teve, se apropriou do cartão bancário e passou a fazer compras e a realizar saques”, disse o delegado.

A autoridade policial também faz uma alerta a população no sentido de evitar cair em golpes dessa natureza, quando uma pessoa se apropria de cartões e senhas de forma indevida. “É sempre muito importante que ao contratar algum prestador de serviço, as pessoas redobrem a atenção, busquem informações sobre quem elas estão contratando a fim de evitar dissabores como o experimentado pela vítima”, disse o delegado.

Alicindo Augusto também reforça a orientação para que as pessoas não guardem senhas anotadas junto aos cartões já que esse procedimento facilita muito a ação de golpistas. “Além de se atentar aos procedimentos de segurança, é importante também que as pessoas não confiem a senha a ninguém, pois é de uso pessoal e intransferível”, disse a autoridade policial.