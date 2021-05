A ação ocorreu no município gurupiense e segundo a Polícia Civil a maior parte do carregamento incinerado era de maconha.

por Régis Caio

A Polícia Civil incinerou nesta quarta-feira (19) quase meia tonelada de entorpecentes, resultado de apreensões feitas nos últimos meses pelas Delegacias de Polícia Civil, DEIC, PM e PRF de Gurupi e sul do estado. A droga estava armazenada na Corporação e aguardava decisão judicial para realizar a queima.

A ação ocorreu em uma cerâmica localizada no distrito Industrial e contou a a presença da perícia e de um membro do Ministério Público. A maior parte do carregamento é de maconha, com 440 quilos. Foram incinerados ainda 15 kg de cocaína, 11 kg de crack, além de anfetaminas e ecstasy.