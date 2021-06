A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic – Palmas), cumpriu mandados de buscas e apreensão na manhã desta quinta-feira, 10, em alas da Unidade de Segurança Máxima de Cariri , Unidade Prisional de Gurupi, no presídio do Barra da Grota em Araguaína, onde se encontram os membros de uma facção criminosa reconhecida nacionalmente. Buscas e apreensões também foram cumpridos em Lajeado. O objetivo é identificar ordens de um ataque ocorrido no último dia 11 de abril.

da redação

Sobre o ataque, o delegado responsável pelo caso, Hismael Athos, informou que um ônibus foi incendiado intencionalmente em uma garagem da prefeitura da cidade de Lajeado do Tocantins. Uma carta feita a mão foi encontrada no local com mensagens que diziam que o incêndio teria sido em protesto pelas condições dos presos .

À época do fato, dois homens de 18 e 23 anos foram identificados como autores do incêndio. O Poder Judiciário determinou o uso de medidas cautelares diversas da prisão e o uso da tornozeleira eletrônica aos dois jovens, responsáveis pelo ataque. Ambos não possuem passagens pela polícia e teriam sido aliciados pela organização criminosa.

As investigações apontam que esses dois homens cumpriram ordens da referida facção criminosa após a polícia penal realizar a transferências dos presos de Palmas para o interior do Tocantins. O delegado informou que a ação da Polícia Civil por meio da 1ª Deic de Palmas tem como objetivo frear ações violentas das facções que tem causado prejuízo aos patrimônios e à ordem pública.

A Operação contou com o apoio do Apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), das 8ª e 3ª Deic’s de Gurupi e Araguaína, respectivamente, e da 69ª DP de Tocantínia, totalizando um efetivo de 70 policiais civis para esta ação.