da redação

A operação mobilizou, aproximadamente, 40 profissionais da Delegacia de Repressão de Crimes Praticados contra Concessionárias Prestadoras de Serviços Públicos (DRCSP) Palmas e da Energisa.

“A pena para esse tipo de crime vai de um a quatro anos. Nesses casos específicos, todos recolheram fiança de dois salários mínimos e vão responder ao processo em liberdade. Mas, claramente, o valor da fiança demonstra que o crime não compensa”, afirma o delegado titular da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Praticados contra Concessionárias de Serviços Públicos (DRCSP), João Batista.

Segundo o coordenador de Medição e Combate a Perdas da Energisa, Ricardo Pedrosa, a ligação clandestina de energia elétrica é um crime que coloca a vida das pessoas em risco. “Importante também destacar que a rede elétrica foi projetada para atender um determinado número de clientes. Desvios de energia podem prejudicar todos os usuários, causando sobrecarga na rede, oscilações, quedas de energia e danos a equipamentos e transformadores. Portanto, é fundamental que a população esteja ciente dos riscos e prejuízos associados ao furto de energia elétrica e utilize-a de forma responsável e legal, garantindo a segurança e o bem-estar de todos”, ressaltou. Denunciar casos de ligações clandestinas também é importante, uma vez que todos os usuários acabam pagando pelos custos desses crimes, finalizou Ricardo Pedrosa.

Dados

De acordo com os dados divulgados, o número de ligações clandestinas de energia elétrica identificadas no Tocantins tem variado nos últimos anos. Em 2020, foram registradas 5.167 ligações ilegais, seguidas por 4.873 em 2021; e 5.318 em 2022. Já em 2023, o número de ligações clandestinas identificadas chegou a 2.231 até maio deste ano.

Dados da Energisa apontam que a quantidade de energia furtada, somente em 2023, daria para abastecer uma cidade do porte de Formoso do Araguaia por 18 meses.

Ao analisar o ranking de gatos no ano de 2023, a cidade de Palmas lidera a lista, com um total de 1.187 casos identificados. Em seguida, Araguaína aparece com 723 ligações clandestinas registradas, enquanto Gurupi contabilizou 321 casos.