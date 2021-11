Além de uma grande quantidade de entorpecentes os investigadores apreenderam ainda vários objetos furtados e roubados na cidade, que estavam armazenados no imóvel e sendo trocados por drogas. Três homens foram presos. A investigação apura uma série de furtos que vem ocorrendo em Gurupi.

por Régis Caio

A Polícia Civil, por intermédio da 89ª Delegacia de Gurupi, em cumprimento a operação VOLUER, deflagrada em âmbito estadual recuperou diversos objetos oriundos de crimes de furto e roubos, além de apreender uma grande quantidade de drogas, entre elas maconha, crack e cocaína.

“Vários roubos e furtos estão acontecendo na cidade, sendo que a equipe de investigação da 89ª conseguiu levantar um ponto de receptação dos objetos, sendo que as informações é de que um homem de 25 anos recebia os objetos em troca de drogas”, destacou a PC.

No cumprimento da busca e apreensão foram localizados diversos celulares, televisores, relógios, bicicleta, aparelhos de som e um pano de joias, os quais serão periciados e entregues para as vítimas, por isso a importância do devido registro do boletim de ocorrência na delegacia, de preferência com o número de série dos aparelhos furtados/roubados. “Quem teve seu patrimônio subtraído recentemente e quiser analisar se seu objeto estar nesta apreensão de hoje é só comparecer aqui na delegacia”, ressaltou a polícia.

Tráfico de Drogas

Nesta operação foram presos em flagrante outros dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Os presos estão sendo autuados em flagrante na 12ª CAPC, onde após a lavratura passarão a disposição do Poder Judiciário.

“É importante lembrar que a sociedade deve fazer denúncias, no intuito de ajudar as investigações, informando os pontos de venda de drogas e troca de objetos de origem duvidosa”.