Por Redação

A ação foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) e foi coordenada pelos delegados Rossilio Correa e Anderson Casé. A operação Scam também contou com o apoio da divisão de inteligência do 1º Batalhão da Polícia Militar de Palmas, da divisão de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de Goiânia (GO) e do núcleo de inteligência da Superintendência de Trânsito da Capital.

Além da prisão preventiva, também foram cumpridos mandados de buscas na residência do suspeito, local esse, onde foram encontrados alguns aparelhos eletroeletrônicos, os quais, supostamente, são usados para bloquear o sinal GPS dos veículos e ligar as caminhonetes.

Segundo o delegado-chefe da DERFRVA, Rossilio Correia, as investigações duraram quatro meses e tinham por objetivo identificar e prender um grupo de indivíduos que vem praticando furtos de caminhonetes de luxo nas cidades de Palmas, Tocantínia e outros municípios circunvizinhos.

Como atuavam

O delegado Rossilio explicou como agiam os integrantes do grupo criminoso.

“Os criminosos utilizam um aparelho chamado “módulo”, o qual era preparado previamente pelo grupo e tinha como finalidade substituir o sistema eletrônico original e como consequência fragilizar todo o sistema de segurança do veículo. Desse modo, o grupo conseguia ligar as caminhonetes e, depois, era usado um outro aparelho denominado “capetinha”, cuja função era bloquear qualquer tipo de sinal de GPS”, explicou o delegado.

Depois de subtraídas, as caminhonetes eram colocadas em uma espécie de quarentena e ficavam escondidas por alguns dias, em seguida, eram levadas para outros estados, onde eram clonadas e alienadas a receptadores.

Procedimento

Após capturado, o homem foi conduzido até a sede da Unidade Policial Especializada, onde passou pelos procedimentos de praxe. Em seguida, foi recolhido à Unidade Penal de Palmas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Segundo o delegado Rossilio, as equipes da DERFRVA vêm intensificando as investigações no combate aos crimes de furtos, roubos, clonagem e adulteração de veículos em todo o Estado do Tocantins.

“O comércio de veículos de origem criminosa, como caminhonetes de luxo, tem crescido no Tocantins. Porém, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no combate a crimes dessa natureza está agindo com muito rigor e de forma constante, no sentido de identificar, localizar e prender todas aquelas pessoas que auferem lucros com o furto e roubo de veículos no estado do Tocantins”, disse o delegado.

Para o delegado Anderson Casé, a prisão do indivíduo durante a operação Scam é de grande significância, pois ele é acusado de integrar um grupo criminoso que agia no furto e roubo de caminhonetes por todo o Estado e pode ter feito muitas vítimas.