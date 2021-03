A droga foi apreendida durante abordagem a um carro na manhã desta quinta-feira (11) na entrada da cidade.

Por Régis Caio

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Denarc, Gote e Deic, juntamente com o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizando (Gaeco) do Ministério Público apreendeu em Gurupi 50 quilos de maconha e realizou a prisão de um homem por tráfico interestadual de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a abordagem aconteceu na entrada do município de Gurupi e o condutor do carro foi preso em flagrante. Toda maconha apreendida estava acondicionada no veículo.

A Polícia informou ainda que a droga veio do estado do Mato Grosso do Sul e seria distribuída no Tocantins.