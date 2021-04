O laudo pericial apresentou como ocorreu o acidente que provocou a morte de um motociclista no km 667 da BR-153, no município de Gurupi, em fevereiro deste ano.

Por Régis Caio

O acidente trata-se de uma colisão frontal que ocorreu na BR 153, zona urbana de Gurupi, envolvendo um veículo automóvel Gol, cor branca, ano 2006, que trafegava sentido Aliança do Tocantins, e uma motocicleta, cor preta, ano 2014, que trafegava sentido Gurupi. Na colisão resultou em vítima fatal o condutor da motocicleta.

De acordo com o Perito Oficial Criminal Antonio Barbosa de Oliveira Neto, Mestre em Engenharia, após o levantamento pericial do local foi feita uma minuciosa investigação científica sobre o evento.

“Foram analisados os alinhamentos das marcas de fricções, projeções de fragmentos dos veículos e espargimentos hematóides sobre a via, bem como a dinâmica dos fatos, disposição e intensidade dos danos nos veículos. Assim, chegou-se a dedução que a zona de colisão ocorreu na mão de direção do automóvel Gol, ou seja, na contramão de direção para a motocicleta” apontou o perito.

Outra importante consideração corresponde à sinalização da via no trecho: linha simples seccionada, na cor amarela, para o sentido de tráfego do automóvel Gol; linha simples contínua, na cor amarela, para o sentido de tráfego da motocicleta. Logo, o trecho com ultrapassagem não permitida para a motocicleta.

“Portanto, baseado nos vestígios, análises e considerações técnicas contidas no Laudo Pericial Criminal, conclui o que deu causa ao acidente foi a motocicleta (e seu condutor) por executar uma invasão de faixa, em local proibido para ultrapassagem, com fator determinante principal o comportamento humano ilegal”, relatou o Perito Antonio Neto.