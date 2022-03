Share on Twitter

Da redação

Na manhã desse sábado (19), por volta das 07:00h, a Polícia Rodoviária Federal junto a Polícia Militar do Tocantins, abordou um veículo, caminhão bitrem, no KM 451 da Br 242, próximo ao município de Formoso do Araguaia/TO.

Motorista informou que transportava carregamento de arroz e apresentou nota fiscal. Ao averiguar a carga os policiais encontraram substância análoga a cocaína. A operação contou com o emprego de cão farejador. O material ilícito estava entre os fardos de arroz transportados.

O veículo foi levado ao quartel da Polícia Militar de Gurupi, onde o material foi descarregado e foi realizada a pesagem para aferição da quantidade transportada.

Foram constatados mais de 160 kg de drogas, sendo aproximadamente 61,8 kg de cloridrato de cocaína e 102 kg de pasta base. Valores que somam mais de 23M de prejuízo ao tráfico de drogas.