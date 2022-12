da redação

Comandada pelo delegado-regional, titular da 7ª DRPC, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação que faz parte da operação Hórus, tinha por objetivo dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão em duas residências, localizadas na zona rural de São Valério, no sentido de apreender uma arma de fogo, que pode ter sido usada em um homicídio, ocorrido na noite do último dia 6, naquela cidade.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, em uma das residências, os policiais localizaram e apreenderam uma espingarda, calibre 36, vários cartuchos de munição do mesmo calibre, duas espingardas provavelmente adaptadas para o calibre 22, bem como um revólver, calibre 38, além de munições do mesmo calibre. “As armas serão periciadas, pois existe a suspeita de que o revólver possa ter sido a arma utilizada para a prática do homicídio”, explica o delegado Joadelson.

O crime

Na manhã do último dia 7, o corpo de um homem de 33 anos foi encontrado em uma estrada na zona rural de Peixe, com lesões na cabeça e braços, provocadas por arma de fogo, de acordo com os laudos periciais. “Há suspeitas de que a vítima vinha recebendo ameaças devido a um suposto caso extraconjugal que estaria mantendo com uma mulher casada”, ressalta a autoridade policial.

Investigações

A partir do encontro do cadáver, as investigações foram iniciadas pelas equipes da 94ª e 95ª DP, sob a coordenação do delegado João Paulo Sousa Ribeiro, as quais revelaram que dois indivíduos, residentes na zona rural de São Valério, sendo que um deles era ex-patrão da vítima e poderia estar envolvido com o homicídio.

Diante dos fatos, o delegado João Paulo representou junto ao Poder Judiciário, pelos mandados de busca e apreensão nos endereços dos dois investigados, os quais foram deferidos e cumpridos nesta manhã. As armas e munições, juntamente com o homem preso foram levados para a sede da 95ª DP, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

As investigações continuam para que a Polícia Civil possa apurar se, de fato, o revólver, calibre 38, apreendido com o suspeito é o mesmo que foi usado para praticar o homicídio.