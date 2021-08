Share on Twitter

Neste último final de semana uma ação das forças de segurança de Gurupi culminou na paralização e finalização de uma festa clandestina que estava ocorrendo em uma chácara da cidade.

por Régis Caio

A Polícia Militar, Civil e Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia anônima informando que uma festa clandestina e com cerca de 500 pessoas estava ocorrendo em uma propriedade rural. De imediato as forças de segurança se deslocaram até o local e acabou com a festa.

“Durante a abordagem várias pessoas fugiram e o que chamou a atenção é que até barracas de camping foram montadas no local da festa, realizamos a notificação dos responsáveis”, informou a Polícia.