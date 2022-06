Por Wesley Silas

Segundo a Polícia Militar a prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 20, logo que o indígena W.X.J ter recebido um envelope com moedas falsas via os serviços de Correios de Formoso do Araguaia.

“Em patrulhamento pelo centro de Formoso do Araguaia, equipe de RP PM-0526 recebeu informações via telefone da Policia Federal que uma pessoa indígena iria retirar uma encomenda no correio de Formoso do Araguaia-TO, e que seria produto ilícito ou fraude. Que ao proceder à abordagem na saída do correio a pessoa suspeita o masculino de 27 anos W. X. W. J. foi encontra com o suspeito um envelope contendo 10 cédulas de R$ 100,00 em moedas falsa. Diante dos fatos o autor foi autuado e dado voz de prisão, e conduzido juntamente com o material apreendido para a Central de Flagrantes de Gurupi”, informou a Polícia.