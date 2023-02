A Polícia Militar do Tocantins divulgou nesta quarta-feira (22), o balanço total da “Operação Carnaval Mais Seguro 2023”, realizada no feriado prolongado de carnaval, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. A operação contou com reforço policial empenhado na segurança das festividades carnavalescas por todo o estado.

Estatísticas da “Operação Carnaval Mais Seguro 2023”

Foram empregados nos cinco dias de operação, cerca de dois mil Policiais Militares e quase 250 viaturas no período; foram realizadas 4.620 abordagens veiculares e 7.023 abordagens a pessoas, ocasionando um total de 481 ocorrências registradas por todo o estado, o que resultou em 116 prisões e sete menores apreendidos e o cumprimento de 18 mandados de prisões em aberto.

Também segundo o balanço, foram registrados cerca de 31 acidentes de trânsito sem vítimas, 25 com vítimas de lesões e dois com vítimas fatais. Foram retiradas de circulação um total de 14 armas de fogo e 13 armas brancas, além da apreensão de 2,451 kg de substâncias entorpecentes. 27 veículos com restrição de furto/roubo foram recuperados durante os dias da operação, sendo realizados 234 bloqueios (blitz), registrando assim 44 crimes, 555 infrações de trânsito e 125 veículos removidos e cerca de 356 eventos foram policiados.

O Comandante-Geral da PMTO, Coronel Marcio Antônio Barbosa de Mendonça agradeceu o empenho de todo efetivo na operação. “O resultado positivo desta operação só foi possível com o maravilhoso serviço dos nossos policiais militares, que se dedicaram diuturnamente no cumprimento excelente dessa operação. Somos gratos pelo comprometimento em servir bem nosso cidadão tocantinense”. Finalizou.

Operação conjunta

Na noite do sábado, 18, um suspeito com substâncias entorpecentes análogas à maconha, foi preso em Águas Lindas de Goiás pela PMTO em conjunto com a PMGO, em posse de aproximadamente 37 quilos da drogas. Ele informou que o entorpecente seria distribuído na capital do Tocantins.