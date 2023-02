da redação

O crime ocorreu no início da manhã, quando um adolescente estava indo para a escola e foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que efetuaram disparos de arma de fogo. Atingida, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Geral de Palmas.

Informação anônima recebida pelo 190 de que o autor estaria na estação de ônibus do Aureny III foi repassa a uma equipe de policiais militares que já estavam em patrulhamento em busca dos envolvidos. Os policiais foram ao local indicado e identificaram o suspeito que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da equipe, mas foi alcançado logo em seguida.

Durante a abordagem, o suspeito assumiu ter empreendido fuga porque era um dos responsáveis pelo disparo contra o adolescente, alegando que ele e outro comparsa, em uma festa, foram induzidos por outros membros do Comando Vermelho a matar algum membro da facção rival. Um terceiro envolvido havia conseguido uma arma para efetivar o crime. Após a realização do ato, a arma e a motocicleta foram devolvidas.

Com o autor, equipes do 6º Batalhão da PM foram até uma residência indicada como o local da festa dos envolvidos. Quando Polícia Militar se aproximou, os presentes fugiram, não sendo possível identificar a quantidade de pessoas que estavam dentro da residência. No local foram localizadas uma porção de substância análoga a cocaína envolvida em saco plástico, juntamente com uma porção de substância análoga a maconha, e 8 munições de calibre 380.

Retornando à residência de um dos envolvidos, a equipe da Polícia Militar percebeu a movimentação, onde dois indivíduos estavam saltando muros. Adentrando à residência, os policiais conseguiram deter um suspeito, e localizaram dentro do imóvel, uma pistola calibre 380, carregada e municiada com dez munições.

Os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde as autoridades competentes lavraram Auto de Prisão em Flagrantes contra eles por tentativa de homicídio. Um quarto envolvido, proprietário da motocicleta, também foi localizado pela Polícia Civil, a partir da análise das imagens de circuito de segurança que circularam nas redes sociais, totalizando a prisão de quatro envolvidos na ação.