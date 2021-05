A Polícia Militar prendeu dois homens, 24 e 20 anos, pelos crimes tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores e apreendeu um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

por Régis Caio

A ocorrência foi registrada na rodovia BR – 242, no setor Alto dos Buritis em Gurupi, na noite de terça-feira, 25. Na intervenção policial foram apreendidas substância análoga à maconha, dois aparelhos celulares e dois vasos contendo duas plantas da espécie cannabis sativa (maconha).

A equipe de Força Tática havia recebido denúncias de que indivíduos utilizavam um veículo Ford Ka, cor prata para realizar tráfico de drogas. Por volta de 19h40, enquanto realizava patrulhamento pelo setor Vila São José, a equipe policial avistou um veículo com as mesmas características da denúncia e iniciou o acompanhamento tático. Em dado momento, os policiais flagraram o condutor do veículo entregando um volume a uma pessoa.

Ao tentar proceder a abordagem, o possível comprador fugiu do local mas o veículo foi interceptado e os ocupantes foram abordados. Foram localizadas seis porções de substância análoga à maconha com o condutor e mais duas porções da mesma substância e uma porção de crak no interior do veículo.

Ao serem questionados sobre o fato, o adolescente de 16 anos e o envolvido de 20 anos declararam que droga era do motorista e que os dois estavam em suas respectivas casas quando o possível dono dos entorpecentes os chamou para entregar as substâncias a um comprador e ainda acrescentou que as negociações foram feitas através do celular.

O homem de 20 anos declarou ainda que em sua residência haviam duas plantas da espécie cannabis sativa. A equipe deslocou até o endereço, onde localizou no quintal, a referida droga in naturae no quarto do infrator, mais uma porção de maconha (10g).

Diante dos fatos, os envolvidos e todo material ilícito apreendido foram conduzidos para Central de Atendimento da Polícia Civil, para a realização das demais medidas cabíveis.