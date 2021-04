Na noite de segunda, 05, a Policia Militar (PM), através da Força Tática do 4º Batalhão de Gurupi, prendeu um homem de 24 anos por tentativa de homicídio.

Da redação

Após denúncia via 190 de que havia uma pessoa numa motocicleta fazer vermelha efetuando disparos de arma de fogo no setor Jardim da Luz em Gurupi,

A Força Tática do 4º BPM em ação rápida deslocou ao endereço, quando ao avistar uma motocicleta com as mesmas características informadas, o motociclista esboçou uma reação atípica e caiu, evadindo a pé.

Instantes após a PM recebeu informações de que um indivíduo com as mesmas características havia entrado numa residência nas proximidades. No local a Polícia Militar encontrou o autor dos disparos, um revólver calibre. 38 com quatro munições intactas, duas porções de substância análoga à maconha, três celulares, cinco munições intactas calibre. 22 e cinco munições intactas calibre. 32.

Os militares contataram a vítima que reconheceu o autor dos disparos e informou que ele havia chegado em sua residência, minutos atrás, perguntando se estava em casa, e ao sair foi recebido por dois disparos de arma de fogo, mas conseguiu fugir pelos fundos de sua casa e nada sofreu.

O autor já detido, foi conduzido à Central de Flagrantes juntamente com a arma, munições, entorpecente e os celulares apreendidos, sendo autuado na Central de Flagrantes pelo crime de Tentativa de Homicídio.