Uma guarnição encontrava-se de serviço e realizava patrulhamento a pé na sub-rodoviária de Taquaralto, quando foi procurada por um passageiro de um ônibus interestadual, o qual informou que outro passageiro, possivelmente estaria armado, pois apresentava um objeto na cintura.

A equipe realizou a abordagem ao suspeito e apenas um celular foi encontrado na cintura deste, porém ao olhar a bagagem de mão que o mesmo carregava consigo, foi encontrado substância análoga a maconha.

Durante entrevista, o indivíduo informou a respeito de uma mala no compartimento de bagagem com mais substância ilícitas, as quais pós verificação foram encontrados mais tabletes de entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que juntamente com os entorpecentes foi conduzido até a Delegacia de Policia, onde foram realizados os procedimentos previstos em lei, sendo lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de Tráfico de Entorpecentes.

Após pesagem da droga, verificou-se a quantidade de 27 quilos e 700 gramas de substância análoga à maconha, perfazendo um prejuízo para o crime organizado estimado em R$ 60.064,68 (sessenta mil reais e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).