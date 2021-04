Share on Twitter

Um homem de 35 anos foi preso em Gurupi, na tarde de quinta-feira, 29, pela Polícia Militar, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Rua 16-B do Setor Bela Vista. Com o autor, os policiais apreenderam droga, dinheiro e um aparelho celular.

por Régis Caio

Equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela Rua 16-B do Setor Bela Vista, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita, nos fundos de uma casa inabitada, que ao perceberem a presença da viatura, um dos envolvidos jogou um invólucro no chão, contendo nove porções de substância análoga ao crack, e fugiu da residência, de imediato foi feito o cerco policial e acompanhamento do indivíduo que em seguida foi abordado dentro de uma casa abandonada.

Durantes as buscas foram localizadas três porções de substância análoga à cocaína, uma porção de substância análoga à maconha e um invólucro contendo 16 pedras de substância análoga ao crack, além de R$ 50,00 reais em espécie e um aparelho celular da marca Samsung. Ele recebeu voz de prisão.

Após esses fatos, o infrator e todo material apreendido foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes para as demais providências cabíveis e legais.