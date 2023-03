da redação

A intervenção aconteceu durante o policiamento ostensivo e preventivo de segurança realizado por uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) no setor Parque das Acácias, região Noroeste de Gurupi. O suspeito foi abordado pelos militares que procederam com a busca pessoal, oportunidade em que localizaram o produto entorpecente no bolso da calça do acusado. Uma balança de precisão também foi apreendida durante a intervenção.

O homem recebeu voz de prisão e em seguida foi conduzido juntamente com o produto do delito e apresentado na Delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.