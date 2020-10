PM prende homem acusado de matar empresário em Porto Nacional e tentar estuprar filha da vítima

Na manhã desta segunda feira, 26, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 29 anos, autor de assassinato e tentativa de estupro ocorridos no Setor Granville em Porto Nacional. As vítimas eram pai e filha. O homem de 61 anos não resistiu aos ferimentos causados por golpes de faca e veio a óbito no local, a jovem de 14 anos, após sofrer tentativa de estupro conseguiu fugir.

da redação

Acionados via 190 para atender uma ocorrência de homicídio no setor Granville. No local, os militares encontraram a vítima caída no solo sem sinais vitais, segundo relato da testemunha (filha da vítima), por volta das 6 horas da manhã o autor chegou em sua residência chamando seu pai na porta, quando o mesmo saiu foi brutalmente atacado pelo autor que desferiu aproximadamente 16 golpes de facas contra seu pai, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ainda segundo a testemunha que é menor de idade (14 anos), o autor tentou estuprá-la, obrigando-a a entrar na residência e após se despir mandou que a mesma também tirasse a roupa, momento em que ela se aproveitou do fato dele já estar nu e conseguiu sair da residência e pedir socorro, momento em que o autor fugiu do local.

De posse das informações, os militares iniciaram as diligências para captura do mesmo, que com apoio de informações de terceiros e levantamento feito pela ALI (Agência Local de Inteligência) do 5° BPM, localizaram o autor homiziado na residência de seu pai no setor Vila Operária.

O autor foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.