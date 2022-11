da redação

Segundo a PM, a operação foi conjunta com a equipe de abordagem do 4°BPM e viatura do Peixe. A equipe do Comando de Operações de Divisas recebeu denúncia de que uma família estava sendo mantida refém e no decorrer do deslocamento pela BR-242 deparou-se com o veículo suspeito de propriedade da vítima, ocupado por dois autores do roubo, armados com revólveres.

A família sequestrada, sendo um homem de 55 anos, uma mulher de 42 anos uma criança de 10 anos, foram encontrados após acompanhamento tático.

“Abordamos o veículo libertando todos os reféns, sem lesões, em perfeito estado físico, porém abalados psicologicamente em razão do trauma sofrido. Os autores evadiram pelo mato, sendo que outros dois comparsas, em apoio ao roubo e sequestro foram presos pela Equipe de abordagem do 4° BPM e levados para a delegacia de Gurupi”, destacou a PM.