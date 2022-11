da redação

Na tarde desta segunda-feira, 28, as viaturas da Praça do Sol, Equipe de Abordagem, RP do Sol Nascente, o Comandante do Policiamento Urbano – CPU e da Agência Local de Inteligência – A.L.I do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), prenderam em Gurupi-TO, dois indivíduos, 37 e 40 anos, respectivamente, no momento em que desmontavam um caminhão furtado no último sábado (26), no município de Lagoa da Confusão.

Em poder dos autores a PM apreendeu um caminhão M. Benz/L 1113 GM, cor azul, um revólver cal. 38, marca Taurus, 04 munições calibre 38, 22 cal. 22 e 03 cal. 380, bem como um aparelho bloqueador de sinal de rádio.

Após denúncia anônima ocorreu a intervenção da PM e durante as diligencias prendeu em flagrante um homem que estava desmontando o veículo no meio da mata.

A intenção do indivíduo era desvencilhar da carroceria.

De posse das informações, os policiais se dirigiram até um ferro velho situado no Setor Jardim das Bandeiras, em Gurupi-TO, onde localizaram alguns componentes do caminhão dentro do estabelecimento e ao longo do trajeto havia partes do caminhão que indicava que havia o deslocamento do caminhão.

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante. Ele alegou que desconhecia a ilicitude dos fatos e declarou que na noite anterior, o outro homem que estava em poder do caminhão, havia deixado o veículo em seu ferro velho.

Ao buscar os documentos pessoais na residência do indivíduo que estava de desmontando o caminhão furtado no meio do mato, os militares encontraram a arma de fogo, as munições e o aparelho bloqueador de sinal de rádio.

A Polícia Militar acionou a vítima e dono do caminhão que esteve no local, ficou muito feliz com a recuperação do seu bem, e ainda, teve que remontar a carroceria do veículo para que pudesse ser encaminhada para a Delegacia para restituição formal.

Ambos os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos juntamente com o produto do crime (o caminhão), a arma de fogo, estojos deflagrados e o bloqueador e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.