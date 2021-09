Share on Twitter

Na noite desta quinta-feira, 09, a equipe de Força Tática do 4°BPM, após informações da A.L.I. (Agência Local de Inteligência), abordou um homem, 24 anos, em atitude suspeita e apreendeu um quilo de maconha que estava acondicionada numa mochila. Um segundo autor também foi preso.

da redação

O indivíduo ao ver a Polícia Militar jogou a mochila no jardim de uma casa para tentar despistar e fugir do flagrante. Contudo, após a abordagem dos militares, a mochila foi localizada e no seu interior foi encontrado um quilo de substância análoga a maconha, divididos em dois pedaços.

O autor, que havia sido preso pela mesma equipe policial há oito dias pelo crime de receptação, informou ainda que havia pego a droga de um homem por R$ 3,5 mil reais. Após a denúncia, ele levou a polícia até o endereço do indivíduo, 31 anos, que segundo o autor era o proprietário da droga sendo este abordado e detido.

Os envolvidos e a droga foram apresentados a central de flagrantes, os autores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, Art. 33 da Lei 11.343.