PM prende dois homens acusados de tentativa de furto e violência física contra mulher na região Sul do Estado

Nesta quinta-feira, 19, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) realizaram a prisão de dois homens, em ocorrências distintas. O primeiro suspeito de 23 anos foi preso por volta das 10 horas, em Figueirópolis por tentativa de furto. O segundo acusado de 34 anos foi detido por volta das 17 horas, por violência física contra mulher, fato ocorrido na cidade de Peixe. Com ele os policiais apreenderam aproximadamente 30 gramas de substância entorpecente análoga à maconha.

da redação

Na primeira situação, a equipe policial de Figueirópolis juntamente com a Agência de Inteligência do Batalhão, enquanto patrulhavam na região central, se depararam com o acusado da tentativa de um furto, fato ocorrido durante a madrugada num estabelecimento comercial e o abordaram.

O homem confessou o crime aos militares que constataram após consulta no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), a existência de Mandado de Prisão em seu desfavor.

No mesmo dia, a equipe da PM de Peixe foi acionada pela companheira do autor que denunciou as agressões sofridas e danos aos móveis da residência praticados pelo acusado. Os militares compareceram ao local dos fatos, onde a vítima delatou ainda, que o seu companheiro portava entorpecente e entregou aos policiais uma mochila contendo aproximadamente 30 gramas de maconha.

Em ambas as ocorrências os policiais deram voz de prisão aos acusados e em seguida os conduziram para as Delegacias de Polícia Civil das cidades de Figueirópolis e Alvorada, respectivamente, a fim de serem adotados os procedimentos legais. O produto entorpecente também foi apresentado no departamento policial.