Poucas horas após a divulgação das imagens a Polícia Militar conseguiu identificar os autores das pichações em escolas de Gurupi. Com eles além de vários recipientes de spray que usaram para pichar duas escolas públicas no setor Vila nova/Aeroporto foram encontrados também as bicicletas utilizadas para promover as pichações.

“Eles são adolescentes e cometeram ato infracional equivalente a crime ambiental, dano ao patrimônio público, apologia ao crime e enquadra na lei das organizações criminosas. Voluntariamente na presença das famílias repararam o dano e após foram apresentados na Delegacia”, informou a PM.