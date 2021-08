A ocorrência aconteceu neste final de semana no bairro Vila São José. Durante abordagem pessoas foram presas em flagrante.

por Régis Caio

As prisões aconteceram após um furto ocorrido Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs) de Gurupi, de imediato o Comando do Policiamento Urbano do 4º BPM, juntamente com sua equipe, conseguiu prender o ladrão, que trocou os objetos subtraídos em uma boca de fumo, no bairro Vila São José.

Na casa os militares prenderam dois homens por tráfico de drogas e recuperou diversos objetos furtados/roubados, além de aprender crack, maconha e dinheiro. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Flagrantes.