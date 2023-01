da redação

A prisão ocorreu após recebimento de informações sobre o homicídio que gerou comoção no Estado de Minas Gerais e recebimento da localização geográfica do veículo utilizado na fuga do suspeito que tinha adentrado o Distrito Federal e passaria pelo Estado de Goiás, sentido Estado do Tocantins. Com as informações, os policiais militares da 2°CIPM iniciaram o patrulhamento pela cidade de Natividade, onde avistaram um veículo transitando pela rodovia BR-010, com as mesmas características repassadas pelas polícias militares dos Estados de Goiás e Minas Gerais.

Os militares realizaram acompanhamento do veículo, quando nas proximidades da saída da cidade, sentido Chapada da Natividade, deram ordem de parada aos ocupantes e logo em seguida realizaram busca pessoal e veicular em conjunto com a Rádio Patrulha de Chapada da Natividade.

As informações foram compartilhadas com as policiais coirmãs no sentido de reafirmar as informações anteriormente repassadas, fazendo confrontação com as imagens obtidas, nas quais, mostravam o autor correndo e próximo ao veículo usado na fuga.

O suspeito relatou que reside na cidade de Açailândia-MA, e que deslocou à cidade de Esmeraldas-MG no dia 09 de janeiro chegando ao destino na última quinta-feira com a intenção de matar a vítima.

A motivação

Segundo o autor, o crime teve como motivação o fato da vítima ser namorada de seu tio que fora executado, anos atrás, por uma pessoa que se relacionava com a vítima. O suspeito disse ainda que sabendo onde a vítima trabalhava (em um salão de beleza) e querendo vingar a morte do tio, ele afirmou que adentrou no salão, portando uma pistola calibre 9mm e efetuou dois disparos na cabeça da vítima que veio a óbito.

O suspeito fugiu em um veículo, sentido Belo Horizonte-MG, adentrando em Goiás e no Distrito Federal, onde deu carona a um amigo que também, segundo o autor, é conterrâneo do Estado do Maranhão, e que ambos estavam de retorno.

O suspeito relatou ainda que seu amigo não teve participação na prática do homicídio e que a arma do crime teria sido arremessada em um rio, não sabendo mencionar a localidade.

Diante do exposto, ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes na cidade de Dianópolis-TO.