PM diz que homem que atacou militar na rodoviária de Gurupi foi expulso de dois ônibus ao sair de Goiânia

da redação

Edmilson Diniz Ferreira, de 29 anos, foi expulso de dois ônibus por apresentar comportamento agressivo, segundo a Polícia Militar. A suspeita da PM é de que ele estava passando por algum surto psiquiátrico.

Edmilson Diniz morreu no início da manhã desta sexta-feira (20) em Gurupi, no sul do Tocantins, depois de entrar em luta corporal para tentar tomar a arma de um policial militar de 25 anos. Toda a briga foi registrada por uma câmera de segurança. O militar foi ferido de faca na perna, próximo da artéria femoral, e na mão. O suspeito morreu com um tiro no peito.

O coronel Márcio Barbosa, comandante-geral da PM, disse que Edmilson Diniz embarcou em Goiânia com destino ao Maranhão. “Na cidade de Porangatu (GO) ele já apresentou alguns problemas de comportamento, comportamento agressivo. A empresa de ônibus chamou a Polícia Militar de Goiás, que fez a intervenção e retirou ele do ônibus. Ele foi impedido de prosseguir na viagem pela empresa”, explicou.