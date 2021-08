A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) concluiu a Operação Férias, parte integrante da Força Tarefa Covid-19/2021 – Tolerância Zero, realizada durante todo o mês de julho no Estado, com balanço positivo. As ações integradas tiveram o objetivo de reforçar o policiamento nas rodovias e pontos de movimentação, principalmente às margens dos rios Tocantins e Araguaia em cumprimento ao decreto 6.230 que busca a prevenção e enfrentamento das condutas que contribuam para a propagação do novo Coronavírus.

da redação

Durante a força tarefa integrada com outras forças de segurança do Estado, 5.018 veículos foram abordados, 1.483 locais foram vistoriados, 782 aglomerações foram dissipadas, 134 locais foram autuados por descumprimento das medidas preventivas de combate à pandemia da covid-19, 8.074 pessoas foram abordadas, duas armas de fogo foram apreendidas, nove armas brancas foram apreendidas, 323 infrações de trânsito foram registradas nas rodovias, 48 veículos foram removidos, 15 pessoas foram presas, além de realizar quatro escoltas de vacinas pelo Estado.

Ao todo, 1386 policiais militares participaram da operação e 604 viaturas foram empregadas para garantir a segurança neste mês de férias no Tocantins.

“Estamos em um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavirus e em prol do coletivo as condutas tiveram que ser voltadas para o combate da covid-19 e a Polícia Militar, juntamente com outras forças de segurança realizaram um trabalho para garantir a sensação de segurança das pessoas”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Júlio Manoel da Silva Neto.

A Força Tarefa

A Força Tarefa da Operação Covid-19 – Tolerância Zero e Operação Férias realizada pela Polícia Militar, teve como objetivo operar em reforço à segurança nas rodovias e principais pontos de movimentação no Estado em cumprimento ao Decreto 6.230 com base na prevenção e condutas para o enfrentamento da pandemia.

A Operação Integrada resultou na união da Polícia Militar com as demais forças de segurança e órgãos fiscalizadores, que atuaram de forma educativa e preventiva em prol da preservação da ordem diante do atual cenário pandêmico. A Polícia Militar empregou todo efetivo administrativo e operacional nesta ação que ocorreu em todo território estadual.

Dentre as medidas elencadas no decreto, fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza, além da aplicação de penalidades, em caso de descumprimento de regras, para pessoas físicas e/ou jurídicas (advertência, multas, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento de empresa e cancelamento do alvará de licenciamento).

Mandado de Prisão

No dia 23 de julho, na cidade de Palmas, um indivíduo foi preso pela Polícia Militar no Setor Sul, por estar com mandado de prisão em aberto, pelas práticas dos crimes de furto, roubo e receptação. O foragido da justiça foi capturado e foi conduzido até a 2° CAPC, onde foi preso e colocado à disposição da justiça. A ação foi realizada pela equipe de Inteligência do 6º Batalhão da PM, com apoio de viaturas do serviço operacional da Unidade.

Porte ilegal de arma de fogo

Entre bloqueio e abordagem policial na Rodovia TO-080, KM 88, no domingo, 25, a equipe em serviço do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) apreendeu uma espingarda calibre 22 com 50 munições intactas, durante abordagem ao uma camionete L200, de cor vermelha. O condutor do veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins para os procedimentos legais cabíveis.