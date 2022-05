Um homem foi preso e dois menores apreendidos na noite desta segunda-feira (23) em Gurupi com várias porções de drogas e munições em um bairro da cidade.

da redação

A PM informou que durante patrulhamento tático no bairro residencial São José, três indivíduos que se encontravam na calçada de uma residência, ao notar nossa presença dos militares tentaram se evadir para o interior de residência porém foram abordados e com eles foram encontradas algumas porções de maconha que alegaram ser para uso no local, porém durante entrevista um dos envolvidos, menor de idade confessou a existência de mais drogas no interior da casa.

“Com a autorização do genitor do menor, morador da residência, fizemos busca no interior do imóvel onde foi localizado todo o material apreendido. Diante da situação fizemos a condução dos envolvidos até a 12° CAPC de Gurupi, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão e o lavrou APF em desfavor dos envolvidos, sendo o maior autuado além do tráfico e da associação para o tráfico, por corrupção de menores”, destacou a PM.