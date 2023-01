das redação

Após receber a informação de que a droga estaria sendo transportada para Palmas, em um ônibus da empresa Real Maia, militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) deslocaram em averiguação. A Equipe da Força Tática do 5º BPM realizou uma barreira fixa e abordou o ônibus no início desta manhã, no trevo entre as cidades de Silvanópolis e Pindorama.

Na abordagem e revista aos passageiros, nada de ilícito foi encontrado. Durante a revista nas bagagens, os policiais localizaram uma mala com 30 tabletes de substância análoga à maconha, com pesos variados entre 1kg e 800 gramas e uma porção de substância análoga à cocaína. A droga estava debaixo de vários sacos de café.

Nenhum dos passageiros assumiu ser o proprietário da mala. Ao cruzarem o ticket da mala com os tickets dos passageiros, a equipe policial localizou o proprietário. Ao ser identificado, o homem confessou estar trazendo as drogas da cidade de Barreiras-BA para Palmas-TO. O indivíduo indicou ainda o menor que estaria com ele, como seu comparsa no transporte da droga.

Foi dada voz de prisão pela PM aos dois envolvidos, que juntos com a droga apreendida, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para os demais procedimentos legais, e foram autuados por tráfico de drogas.