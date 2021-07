Na noite desta quinta-feira, 08, a equipe de Força Tática do 4° Batalhão, durante patrulhamento pela Avenida Rio Araguaia, marginal da BR 153 na cidade de Talismã, deteve quatro suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu 4 quilos de maconha que seriam comercializadas na cidade.

por Régis Caio

Quando realizavam o patrulhamento ordinário, a equipe policial avistou alguns indivíduos em atitude suspeita numa conveniência de um posto de combustível. Os militares realizaram busca pessoal, mas inicialmente, nada de ilícito foi localizado em posse dos envolvidos.

Devido ao treinamento táticos, os militares perceberam que próximo a eles havia um veículo estacionado com as portas abertas onde foi possível avistar um recém-nascido deitado no banco de trás. Uma mulher de 18 anos relatou que era seu filho e que o veículo era do seu namorado, um adolescente de 17 anos.

Os policiais militares procederam a busca veicular e localizaram um tablete de maconha no bagageiro. Os envolvidos relataram que são da cidade de Porangatu-GO e que estavam na cidade esperando um indivíduo para entregar a droga. Relataram ainda que mais porções da mesma droga estavam escondidas no mato às margens da TO-296.

A equipe deslocou até o endereço citado, localizando mais quatro tabletes de maconha, perfazendo quatro quilos.

Os envolvidos foram conduzidos para a 13° CAPC de Alvorada, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de drogas para o três maiores e o Boletim de Ocorrência análogo ao tráfico de drogas para o menor.