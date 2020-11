PM apreende drogas e arma de fogo em Gurupi

A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde deste sábado, 07, em Gurupi, dois homens, 23 e 28 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Uma mulher de 29 anos também foi detida por resistência.

daa redação

Em poder dos autores os policiais apreenderam uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína e duas porções semelhantes à maconha, além de R$ 2 mil em espécie, um aparelho celular, um revólver calibre 38 e cinco munições de mesmo calibre.

O crime aconteceu na rua 309, quadra 41 localizada no setor Jardim dos Buritis, região Oeste de Gurupi. Na ocasião, uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) patrulhava o bairro quando se deparou com um veículo VW/Gol de cor branca, tendo no seu interior dois homens em atitude suspeita.

Assim que os militares se aproximaram dos suspeitos, ambos fugiram à pé, um deles portando a arma de fogo na mão. Durante a intervenção os policiais capturaram os dois homens e apreenderam o revólver dentro de uma residência, onde o autor tentou se esconder. O outro suspeito foi detido nas imediações e com ele os policiais localizaram a cocaína e R$ 108.

Nas diligências subsequentes, que contaram com o apoio do cão Raio da equipe da Patrulha Rural, os militares localizaram dentro da mesma residência a maconha e o restante do dinheiro. Diante das circunstâncias, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante, porém a esposa de um deles tentou impedir o ato de condução, momento em que também foi presa.

Todo o material apreendido e os autores dos delitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos. Ressalta-se que um dos autores possui passagem pela prática de porte ilegal de arma de fogo, já o outro homem e a mulher são reincidentes no crime de tráfico de drogas.