da redação

“No local, a guarnição deparou com J. F. C. caído ao chão na porta de sua residência, mas estava consciente. Imediatamente a equipe aproximou e solicitou atendimento médico para ele. Na residência, havia marcas de sangue e drogas espalhadas pela casa. Perguntado sobre o que havia acontecido, o mesmo não quis tocar no assunto. Os populares que presenciaram os fatos, mas não quiseram ser identificados, relataram que 2 homens em uma moto preta, se aproximaram dele e começaram a agredi-lo com pauladas e ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra ele e em seguida fugiram em sentido ignorado”, informou a PM.

Moradores da região mencionaram aos policiais que a casa seria um ponto de venda de drogas ( boca de fumo).

“Diante dos fatos, a Perícia foi acionada para os procedimentos cabíveis. Além disso o serviço de saúde do município prestou os primeiros socorros e as lesões aparentes eram, escoriações nas pernas, pés e duas marcas de tiro, sendo uma no peito, próximo ao ombro direito e uma marca no braço direito”.

Droga na residência

Em seguida os policiais encontraram na casa de J. F. C., drogas análogos a maconha, crack, R$446,85. Foi realizado patrulhamento por diversas viaturas na tentativa de localizar os autores dos disparos, mas não foram localizados. Por fim, todos os itens mencionado foram apresentados na central de flagrantes e ficaram a disposição da Justiça conforme auto de exibição e apreensão BO N° 11430/2023 e também foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrantes em desfavor do J.F. C. pelo crime de Tráfico de drogas e confeccionamos esta ocorrência para os devidos fins”.