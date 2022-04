Por Wesley Silas

Segundo a Polícia Militar a apreensão aconteceu numa escola pública no setor Sol Nascente em Gurupi após um casal de adolescentes tirar fotos com as armas.

“Uma adolescentes de 17 e outro de 16 anos estavam tirando foto com arma no colégio. A PMTO foi lá e pegou ela com uma arma branca (faca) e drogas no colégio, logo depois indicou onde estava a arma de fogo”, informa a PM.

A Polícia Militar alertou ainda que a corporação é técnica e não aceita o crime ficar a vontade em nenhum lugar.

“Escola é lugar de estudar. Se você não quer, não atrapalhe os outros. Nós continuaremos entrando nas escolas. Pais vigiem seus filhos e apoie a polícia”, arrematou.

Conforme a PM a jovem que exibia a arma é conhecida pela polícia que tem ato inflacional por envolvimento em dois roubos pelos quais ela já apreendida. “A Polícia tirou a adolescente de 17 anos e um masculino de 16 anos da sala de aula e fez a busca pessoal por uma policial feminina e encontrou no corpo da adolescente um canivete e maconha. Ao ser indagada sobre a arma ela disse que não estava no colégio e que a foto teria sido tirada em tempos anteriores. Eles foram conduzidos para a Delegacia e ela vai responder, junto a mãe dela, pela arma branca e pelo entorpecente”, informou a PM.

A PM informou que vai continuar com as operações nos colégios e faculdades para combater o crime e desestruturar os ficcionados.