da redação

A ação ocorreu durante o Estágio Operacional Supervisionado do Curso de Formação de Praças do 8° Batalhão de Polícia Militar. A equipe policial, ao se aproximar de um local já conhecido como ponto de venda de drogas se deparou com dois indivíduos, que estavam do lado de fora da residência. Eles fugiram do local ao perceberem a presença policial.

No interior da residência os policiais militares apreenderam as drogas e os demais materiais, entre eles uma motocicleta adulterada. Logo em seguida, uma senhora se aproximou da residência, identificando-se como proprietária do local e procurando por seu filho que reside na casa. Diante disto, a senhora e todo o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes de Paraíso, para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar continua em diligências a fim de localizar os suspeitos que fugiram do local.