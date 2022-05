A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), instaurou inquérito para apurar possíveis irregularidades ocorridas em procedimentos licitatórios em Pium, município da região central do Estado. Os fatos teriam ocorrido durante os anos de 2018 e 2019, quando uma empresa, sem as qualificações exigidas para a prestação do serviço, teria ganhado a concorrência.

DA redação

No período, algumas licitações do município foram vencidas por uma empresa que foi constituída há pouco tempo e que tinha por proprietário um homem que, além de não ter qualquer histórico empresarial, havia sido preso por tráfico de drogas e não possuía qualquer patrimônio.

De acordo com o delegado do 57° DP de Pium, José Lucas Melo, alguns outros pontos estão sendo verificados como a real existência de uma sede física dessa tal empresa; o paradeiro do proprietário, que sumiu tempos depois; a existência de relações próximas entre pessoas dessa empresa e de outra que concorria com ela nessas licitações.

Segundo a autoridade policial, o próximo passo é a inquirição de servidores que atuaram nos procedimentos licitatórios a fim de colher mais informações sobre a forma com que se deram os atos, que passam por serviços das mais variadas áreas como reforma em prédios públicos e iluminação pública.

“Um fato que também chama atenção, é que a empresa em questão seria ligada ao setor de transporte rodoviário e não há histórico de que já tenha realizado os serviços supostamente prestados ao município de Pium”, explicou o delegado.

Assim que finalizado o procedimento será encaminhado ao Ministério Público.