da redação

A denúncia do Ministério Público foi proposta pelo promotor de Justiça Eurico Greco Puppio. A sentença foi proferida na última quinta-feira, 20, na 2ª Vara Criminal de Porto Nacional, pela juíza Umbelina Lopes Pereira Rodrigues.

Lucas Marcos da Silva Pereira e Moyzes Henrique de Oliveira foram presos no Tocantins por policiais civis e militares depois de uma operação realizada em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Os dois foram flagrados quando pousavam com drogas no aeroporto de Porto Nacional, com intenção de reabastecer a aeronave e seguir para o Maranhão.

A droga, avaliada em cerca de R$ 72 milhões, estava dentro de malas, identificadas com a figura de Al Capone.

Os condenados estão presos na Casa de Prisão Provisória de Palmas desde o flagrante. De decisão, cabe recurso.

Outros envolvidos

Outros cinco envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público do Tocantins pelos mesmos crimes. Eles não estavam na aeronave, mas de alguma forma, tiveram participação ativa no transporte da droga. Todos aguardam o julgamento em liberdade.