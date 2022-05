Share on Twitter

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (24), no Tocantins, a Operação Catilinárias II. O trabalho é realizado em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo é investigar fraudes em contratos de transporte escolar executados nos municípios de Gurupi, Figueirópolis, Jaú, Paranã, Peixe e São Salvador.

Da redação

A primeira fase da operação ocorreu em municípios na região norte do estado. A Operação Catilinárias II cumpre 14 mandados de busca e apreensão em sete cidades do Tocantins e em Goiânia. Os trabalhos contam com a participação de 60 policiais federais e de dois auditores da CGU.

As irregularidades foram identificadas pela CGU durante apurações realizadas em 2017 em Araguaína e Gurupi. “As investigações identificaram fortes indícios de conluio entre várias empresas para fraudar as licitações. As propostas de preço teriam sido elaboradas pela mesma pessoa, antes mesmo da abertura dos processos licitatórios”, informou a PF.

A polícia disse que alguns investigados revelaram que o total de quilômetros percorrido pelos veículos era ampliado para permitir o superfaturamento dos pagamentos.