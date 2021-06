A ação ocorre nos municípios de Colinas do Tocantins e Brasilândia. Todos os mandados foram expedidos pela 1º Vara Federal e Criminal de Araguaína.

Da redação

A Polícia Federal deflagrou operação “Reversus” com o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de cometer diversas fraudes contra benefícios emergenciais na região norte do Tocantins nesta terça-feira, 1º de junho.

Cerca de 14 policiais federais cumprem 02 mandados de prisão preventiva, 03 mandados de busca e apreensão e 01 medida cautelar diversa da prisão, bem como o bloqueio de R$ 50 mil, sequestro de 01 automóvel e de 01 residência, valores que ultrapassam R$ 400 mil.

De acordo com as investigações, os suspeitos cadastravam no aplicativo “Caixa Tem” diversas contas em nome de terceiros para recebimento do auxílio emergencial de forma fraudulenta. Osses valores eram transferidos imediatamente, através de depósitos e boletos bancários, para contas vinculadas ao grupo ou pessoa. As emissões dos boletos eram feitas pelos próprios suspeitos, causando um enorme prejuízo à União.