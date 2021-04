A Polícia Federal deflagrou, hoje (29), a Operação Quinta Parcela, em continuidade ao combate às fraudes aos Benefícios Emergenciais, instituídos em razão da pandemia.

da redação

A ação resulta da união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Os objetivos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e recuperar os valores para o erário.

Já somada a ação de hoje, já foram realizadas 70 operações policiais visando o combate às fraudes, com o cumprimento de mais de duas centenas de Mandados de Busca e com a prisão de mais de 30 pessoas.

Em todo o País estão sendo cumpridos 37 Mandados de Busca e Apreensão, cinco Mandados de Prisão Temporária e três Mandados de Sequestro de Bens, perfazendo um total de aproximadamente de R$ 140 mil bloqueados por determinação judicial.

As ações estão sendo efetivadas nos Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo, com a participação de aproximadamente 140 Policiais Federais.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.