A Polícia Federal deflagrou hoje (18) a “Operação Doutor Palmares”, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão que recai sobre indivíduo beneficiário de Declaração Quilombola falsa, utilizada para facilitar através do sistema de cotas a matrícula no Curso de Medicina, na Universidade Federal do Tocantins-UFT. Cerca de seis policiais federais cumprem o mandado de busca e apreensão, expedido pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, na cidade de Palmas.

da redação

A investigação iniciou-se no final do ano de 2019, após a utilização de uma Declaração Quilombola falsa, utilizada para burlar o sistema de cotas e angariar de maneira fraudulenta uma vaga no curso de Medicina na Universidade Federal do Tocantins-UFT, facilitando seu ingresso. Após extensa investigação, inclusive com diligência ao quilombo Gorotuba, no município de Catuti/MG, verificou-se a falsidade da Declaração Quilombola do investigado.

A ação visa a proteção ao erário e aos serviços púbicos e espera colher elementos probatórios de eventuais outros fatos criminosos, conexos a investigação em apreço posto que, nos dias atuais, o investimento para se formar em Medicina em uma Universidade particular é superior a R$ 500 mil (quinhentos mil reais). Além disso, a fraude ocasiona a exclusão social de verdadeiros membros de Comunidades Quilombolas, que são os legítimos concorrentes às vagas e acabam perdendo a oportunidade de desenvolvimento social.

O investigado poderá responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, exercício ilegal de medicina, bem como outros crimes que estão sendo investigados e que somadas as penas ultrapassam os 10 (dez) anos de reclusão.