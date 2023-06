Uma operação da Polícia Federal cumpriu nessa quinta-feira (15) um mandado de busca e apreensão contra um homem apontado como responsável pelo desmatamento em território indígena Xerente. Com o nome de Ouroboros, a ação federal aconteceu em Guaraí, na casa do suspeito, que não teve o nome revelado.

Conforme a PF, durante investigação que apura o crime ambiental, diversas testemunhas citaram o nome do investigado e o apontaram como responsável pelo desmatamento, financiamento e ainda a compra a compra e venda de madeira do terrótório composto por terras Xerente e Funil, localizado no lado leste do rio Tocantins, a 70 km de Palmas.

Além de testemunhas, lideranças da região informaram aos federais que o desmatamento já acontece há alguns anos com ajuda de terceiros. Ele estaria aliciando indígenas a autorizar a extração ilegal. O material retirado do meio ambiente era vendo a receptadores de Pedro Afonso e Guaraí, municípios na região centro-norte do estado.

Agora, a operação investiga a identificação de outros envolvidos no esquema de desmatamento receptação e comércio ilegal de madeira.