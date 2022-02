A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (16/02) a Operação “Fake Work”, com o objetivo de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, em desfavor de indivíduo que praticava fraudes contra empregadores na cidade de Araguaína/TO.

O investigado se utilizava de documentos falsos em nome da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Tocantins, fazendo constar nas notificações falsas símbolos e rubricas de auditores-fiscais do trabalho.

Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que o investigado elaborava termos de notificação falsos, que supostamente teriam sido emitidos pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Tocantins (SRTb-TO), inclusive com a inserção de assinaturas de auditores fiscais do trabalho e timbre do respectivo órgão.

Após a elaboração da notificação falsa, o referido documento era encaminhado às empresas informando-as acerca da necessidade de cumprir exigências relacionadas à segurança e à medicina do trabalho. Em seguida, o investigado se apresentava oferecendo serviços que viabilizariam o cumprimento das medidas exigidas pela SRTb- TO.

A ação de hoje busca obter mais elementos que apontem a eventual participação de terceiros, bem como, possível ressarcimento dos danos causados. A investigação também possibilita entender melhor a forma de atuação deste e outros grupos criminosos.

O investigado poderá responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento e usurpação do exercício de função pública.